Сегодня в рамках Евровызова в Даугавпилсе состоялась повторная встреча хоккеистов сборных Латвия и Беларуси. Гости взяли крупный и "сухой" реванш за вчерашнее минимальное поражение.

Латвийская команда активно начала игру и создала пару опасных моментов с участием защитник Зиле и нападающего Разгалса, с которыми отлично справился вратарь гостей Михаил Карнаухов. И тут команда Боба Хартли получила от белорусов двойной удар: с разницей в минуту и 45 секунд Данила Карабань и Александр Когалев зажигали красный свет за спиной Яниса Калныньша — 0:2.



Очень скоро после пропущенных шайб Кирилл Тамбиев создал себе голевой момент, только вот в завершающей стадии ему чуть-чуть не хватило чтобы открыть счет голам за сборную. Не хватило удачи и Роберту Букартсу в конце периода.



Проблемы с завершением атак у сборной Латвии продолжились и после перерыва, хотя подопечные Хартли владели приличным территориальным перевесом до середины периода. Потом последовало единственное в матче удаление у хозяев льда, из которого белорусы ничего путного вынести не сумели, а оказавшись в полном составе латвийская команда продолжала безуспешную осаду ворот соперника.

Заключительный период начался со второго большинства за матч у Латвии, герой вчерашнего матча Микс Индрашис дважды бросал в упор, но пробить Карнаухова не сумел. Не сумев в очередной раз забить, атакующий пыл у латвийской команды как-то угас. А после пропущенной курьезной шайбы в середине периода и вовсе стало ясно, что сегодня явно не день команды Хартли.



Третий гол сборная Латвии пропустила следующим образом: Тамбиев заработал большинство для команды, Калныньш покинул рамку чтобы вышел шестой полевой игрок, а шайба покатилась в зону хозяев льда и докатилась до пустых ворот — 0:3. Поскольку автоголы в хоккее не фиксируются, а последним шайбы из игроков белорусской сборной коснулся… вратарь, то на Карнаухова и было записано авторство заброшенной шайбы.



В оставшееся до финальной сирены время латвийские хоккеисты еще раз безуспешно сыграли в меньшинстве и в итоге уступили с "сухим" счетом — 0:3. Более того, ни разу им не удалось забить Карнаухову и в символической послематчевой серии буллитов, тогда как белорусы отметились одним точным броском из пяти в исполнении защитника Павла Воробья. Не удивительно, что лучшим игроком матча у гостей сегодня был признан их вратарь.



Следующие контрольные матчи сборная Латвии проведет 14 и 15 апреля на выезде с командой Швеции.



Контрольный матч:



Латвия — Беларусь 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 Карабань (Граборенко, 05:10). 0:2 Когалев (Стефанович, Парфеевец, 06:56). 0:3 М.Карнаухов (52:57).



Латвия: Калныньш; Балинскис — А.Кулда, Индрашис — Бичевскис — Кениньш; Фрейберг — Зиле, Разгалс — Галоха — Р.Букартс; Якс — Биндулис, Мейя — Павлов — Скворцов; Тамбиев — Батня — Э.Кулда; Грицинскис.



Беларусь: М.Карнаухов (Лаланд, 28:40-30:10); Шинкевич — Хенкель, Когалев — Парфеевец — Стефанович; Граборенко — Стасенко, Карабань — Шарангович — Дрозд; Воробей — Достанко, Демков — Волков — Китаров; Амброжейчик — Боярчук — Комаров; Чайка.



Броски: 28-24.

Штраф: 12-6.

8 апреля. Даугавпилс. 2 100 зрителей.