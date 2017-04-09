В Даугавпилсском крае в столкновении с грузовой автомашиной Volvo погибли лошадь и водитель конной повозки 1989 года рождения, сообщила Госполиция.

Авария произошла в Скрудалиенской волости Даугавпилсского края. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего за сутки в Латвии зарегистрировано 58 ДТП с 18 пострадавшими и двумя погибшими. Среди пострадавших есть пешеходы и велосипедисты.

213 протоколов оформлено за превышение скорости, 16 - за вождение в нетрезвом состоянии.