Представители Латвийской железной дороги встретились с руководством города, чтобы обсудить новые проекты, которые будут реализованы в Даугавпилсе.

Первые два проекта касаются Даугавпилсского железнодорожного узла. 80 миллионов евро выделены на реконструкцию парка приема поездов на Новом Форштадте и сортировочной. Сейчас могут принять составы длиной 850 метров. После реконструкции через Даугавпилс пойдут и поезда длиной 1050 метров. Увеличится пропускная способность, улучшится безопасность и уменьшится уровень шума от движения поездов.

Специалисты уверены в том, что поток грузов будет расти. Фактически закладывается основа для еще более масштабного проекта электрификации железнодорожных линий от Резекне и Даугавпилса до Риги. Общие издержки по проекту могут достичь 1,3 млрд евро, первый этап обойдется в 519 миллионов. Из Фонда кохезии ЕС Латвия может получить на эти цели 347 млн. евро.

В самоуправлении обсуждали с руководством железной дороги еще одну важную тему. Сегодня необходимо восстановить подъездные пути в промышленных зонах, где планируется открыть новые производства. При финансовой поддержке европейских фондов реализуются четыре проекта, в рамках которых будет создана необходимая инфраструктура. Железнодорожные пути тоже необходимы для доставки сырья и вывоза продукции.

Эти проекты, реализация которых начнется уже в нынешнем году – хороший знак для Даугавпилса, города, экономика которого тесно связана с железной дорогой.