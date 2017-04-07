В латвийское законодательство специально внесут норму, которая запретит водителям транспортных средств употреблять алкогольные напитки, наркотические и психотропные вещества после того, как машину остановили для проверки работники полиции или пограничники.

Соответствующее решение утвердили во втором чтении депутаты Комиссии Сейма по народному хозяйству, среде, аграрной и региональной политике. В настоящее время пьяные водители подобным образом могли уходить от ответственности. Ведь тогда их могли оштрафовать только за употребление алкоголя в общественном месте, а не за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. И здесь суммы штрафов намного меньше.



Еще одним новшеством для водителей станет требование обязательно передавать для проверки полицейскому, таможеннику или пограничнику водительские права непосредственно в руки. Раньше некоторые водители их только показывали, что затрудняло проверку.



Чтобы все эти изменения обрели силу закона, за них еще должны проголосовать депутаты Сейма на пленарном заседании.