В пятницу, 21 апреля Даугавпилсский арт центр им. Марка Ротко дискуссионным форумом международных специалистов в области искусства, пресс-конференцией и торжественным открытием семи новых выставок отметит свой 4 день рождения.

Новый сезон выставок – «Сезон тишины» в центре Ротко начнётся с шумом, радостью и весельем, открыв для своих посетителей семь выдающихся событий в региональном, Латвийском и зарубежном искусстве.

Сезон тишины запомнится небывалым событием в жизни искусства Латвии – впервые в Латвии будет выставлена оригинальная работа Эдварда Мунка (Edward Munch) (Норвегия) «Портрет адвоката Людвига Мейера».

Доказанным и узнаваемым почерком нотки тишины замерцают в работах, включенных в персональную выставку под названием «ОНОМАТОПЕЯ» художницы Эрин Лавлор (Великобритания).

В пятый раз в Даугавпилсе будут выставлены конкурсные работы более 50 художников Латгальского региона, которые вместе образуют своеобразную дискуссию о формах тишины и пустоты.

Особую атмосферу создаст Ричард Дэнни (Австралия) в своей выставке «ЭРА ТИШИНЫ». Минимализмом и женственной тонкостью выразит своё послание в проекте «В ТИШИНЕ» художница Линда Зивере (Латвия/Дания).

Даугавпилсская художница Санри расскажет о разных формах контактирования в персональной выставке «КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО КЛЮЧ», а самую настоящую тишину создадут взгляд и воспоминания о последствиях и изменениях в жизни проекта Х: КРИТИЧЕСКАЯ ГРАНИЦА – ЧЕРНОБЫЛЬ 30 (Литва).

Апрельский сезон выставок продлится до 2 июля 2017 года, за исключением оригинальной работы Эдварда Мунка, которая будет выставлена до 19 сентября 2017 года.

21 апреля:

13:00-15:00 дискуссионный форум международных специалистов в области искусства – семинар и пресс-конференция «Мунк встречается с Ротко в Даугавпилсе». Участники: Художественный музей Тронхеима, Ротко центр, региональные художники, авторы выставок Сезона тишины, работники культуры, представители масс медиа.

16:00 Торжественное открытие нового выставочного сезона.

21 апреля Арт центр им.Марка Ротко можно посетить бесплатно с 16:00 до 19:00. 11:00 до 16:00 вход по акционным ценам: сменные экспозиции 1,50 EUR, постоянная экспозиция «Марк Ротко. Жизнь и искусство» 3,00 EUR. Стоимость общего билета на все выставки – 4,50 EUR.

Мероприятие поддерживают: Даугавпилсская городская дума, Государственный фонд развития культуры, «Valmiermuiža», «Caparol», Союз самоуправлений Латвии, Художественный музей Тронхеима, Посольство Норвегии, EEA Grants, Norway Grants.