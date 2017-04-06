6 апреля в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов". Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.
В программе обсуждались следующие темы:
1. Лачплесис проигнорировал заседание комиссии по запросам Сейма, посвященное работе частных компаний на предприятии "Daugavpils siltumtīkli".
2. Грязное дело. Судебный процесс о черноземе при участии депутата Юрия Зайцева.
3. Арест даугавпилсского предпринимателя Василия Крупенича и его взаимосвязь с депутатом Петерисом Дзалбе.
4. Стоимость муниципальных предприятий Даугавпилса. "Несуществующий" аэропорт оказался ценнее учреждений здравоохранения.
5. Провальный конкурс по закупке новых трамваев.
6. Кто к чему привык. Трусливые грязные делишки Мирского в соцсетях.
7. Главная новость недели - возбужденное Генеральной прокураторуй уголовное дело по факту дачи взятки Янисом Лачплесисом Григорию Немцову.
Программа "Игры престолов" от 6 апреля доступна в записи эфира.
1. Лачплесис проигнорировал заседание комиссии по запросам Сейма, посвященное работе частных компаний на предприятии "Daugavpils siltumtīkli".
2. Грязное дело. Судебный процесс о черноземе при участии депутата Юрия Зайцева.
3. Арест даугавпилсского предпринимателя Василия Крупенича и его взаимосвязь с депутатом Петерисом Дзалбе.
4. Стоимость муниципальных предприятий Даугавпилса. "Несуществующий" аэропорт оказался ценнее учреждений здравоохранения.
5. Провальный конкурс по закупке новых трамваев.
6. Кто к чему привык. Трусливые грязные делишки Мирского в соцсетях.
7. Главная новость недели - возбужденное Генеральной прокураторуй уголовное дело по факту дачи взятки Янисом Лачплесисом Григорию Немцову.
Программа "Игры престолов" от 6 апреля доступна в записи эфира.