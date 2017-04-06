На утверждение Финансового комитета думы передан годовой отчет Агентства по развитию туризма и информации. Согласно опубликованным данным, расходы Агентства в течении года составили 186 тысяч евро, большая часть этой суммы ушла на оплату труда сотрудников.

Согласно информации, указанной в годовом отчете, Агентство начало свою работу 1 ноября 2015 года. В ведении Агентства находится Даугавпилсский туристический информационный центр, Центр информации и культуры Даугавпилсской крепости и экспозиция "Музея Шмаковки". "Агентство способствует сохранению культурно-исторических ценностей, а также способствует развитию и упорядочиванию туристических услуг, координирует предоставление туристических услуг для жителей и гостей города". В Агентстве постоянно заняты 14 сотрудников, а также 2 временных работника на время туристического сезона, с мая по октябрь.



Согласно балансу, в течении года общие доходы Агентства составили около 204 тысяч евро. В том числе, 33 тысячи евро - доходы от оказанных платных услуг, а 171 тысяча евро - перечисление из самоуправления. 4000 евро были получены на издание книги об истории создания шмаковки.



Расходы Агентства за тот же период составили 186 тысяч евро. Большая часть этой суммы - 106 тысяч евро - ушла на оплату труда сотрудников. Чуть более 30 тысяч - на оплату электроэнергии, интернета и других услуг.



По всей видимости, депутатов, да и просто налогоплательщиков города, заинтересует, что же было сделано за год и за эти деньги. В годовом отчете упомянуты следующие главные события Агентства за отчетный период:

28 января 2016 года на заседании думы была утверждена стратегия развития туризма на 2016-2018 годы, а также план работы Агентства на 2016 год;



В марте Агентство начало оказывать платные услуги;



3 июня была открыта экспозиция "Музей Шмаковки";



28 декабря были открыты новые помещения Агентства, в которых работает также Центр туристической информации Даугавпилса;



В ведение Агентства переданы помещения на ул. Ригас, Николая, и Даугавас;



В 2016 году Агентство изготовило и напечатало 46 000 бесплатных туристических информационных материала, которые распространялись в Латвии и за ее пределами;



Летом был организован фотоконкурс "Объект туризма Даугавпилс", а база данных Агентства пополнилась 66 новыми профессиональными фотографиями достопримечательностей города;



Осенью были установлены 2 информационных стенда в Даугавпилсской крепости с информацией о публичных мероприятиях в Крепости и в городе;



В 2016 году были организованы все запланированные мероприятия в Крепости, которые, в общей сложности, привлекли несколько тысяч посетителей как из Латвии, так и из соседних стран.



Согласно статистическим данным, подготовленным Агентством по результатам 2016 года, общее количество туристов в Даугавпилсе составило 264 564 человека, что на 43 тысячи посетителей больше, чем в 2015 году (Для сравнения: Ригу за год посетили чуть более 2 миллионов туристов).

Данные Центрального статистического управления за три квартала 2016 года свидетельствуют, что туристы провели в Даугавпилсе 48 421 ночей, в том числе иностранные гости – 20 836 ночей, что на 11, 6% больше, чем в предыдущем году.



Для сравнения: в целом, в Латвии в 2016 году туристы провели в гостиницах и других местах ночлега 4,4 миллиона ночей, из них 1,4 миллиона — жители ЕС и 3 миллиона — граждане других стран за пределами Евросоюза (69%). По сравнению с 2015 годом, туристы провели в латвийских гостиницах на 7,3% больше ночей.



Таким образом, если по количеству туристов, посетивших Даугавпилс, город примерно повторяет общелатвийские тенденции, то по количеству ночей, проведенных туристами в гостиницах города, отстает слишком значительно. Напрашивается вывод о том, не может ли быть информация Агентства о количестве туристов в Даугавпилсе "слегка" преувеличенной? Либо - городу надо прилагать очень значительные усилия, чтобы заставить туриста задержаться хотя бы на сутки.