Сегодня после нескольких месяцев работ по реконструкции магазина, в Даугавпилсе вновь открылась MAXIMA XX.

Судя по тому, что очередь у дверей магазина образовалась задолго до открытия, горожане ожидали этого события с особым трепетом.



Несмотря на то, что официальное открытие было назначено на 10 утра, уже в 9 часов, люди, в основном пенсионного возраста, встали плотной стеной у дверей реконструированной MAXIMA на улице Циетокшня. Вероятно, из-за столпотворения на перекрестке у входа в магазин, руководство решило не дожидаться 10 часов, и впустило клиентов в здание супермаркета до назначенного времени. Из-за большого количества желающих посетить реконструированный магазин, охране супермаркета после 10:20 пришлось блокировать вход и запускать людей партиями.



История со штурмом магазинов для Даугавпилса происходит не впервой. Открытие, как, впрочем, и закрытие супермаркетов, в нашем городе всегда сопровождается курьезами. Ни в одном другом городе Латвии такое рядовое событие как открытие магазина не обрастает ажиотажем. В Даугавпилсе же, судя по всему, в отсутствии интересных мероприятий и достаточно слабой культурной программы, даже открытие магазина становится крупным событием.