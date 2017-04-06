8 апреля в 14.00 в Латвии, как и во всем мире, напишут Тотальный диктант — добровольный диктант для всех желающих.

В мероприятии участвуют Рига, Вентспилс, Елгава, Олайне. Как сообщает координационный штаб Тотального диктанта в Риге и Латвии, в этом году жители еще трех городов Латгалии — Даугавпилса, Краславы и Резекне — тоже присоединятся к этой акции.



Все даугавпилчане и гости города приглашаются на диктант по адресу улица Виенибас, 17. В Краславе он состоится в помещении по адресу: ул. Лачплеша, 5, 22–й кабинет.



2 марта 2017 года на традиционной пресс-конференции всемирной образовательной акции по популяризации грамотности «Тотальный диктант» было названо имя автора текста. Им стал известный российский писатель Леонид Юзефович. Леонид Юзефович — русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов.



Отметим, что тотальные диктанты в мире довольно популярны и проводят их не только по русскому языку. 3 октября 2015 года состоялся первый всеобщий диктант по латышскому языку. Его писали одновременно в 6 городах, в том числе и в Даугавпилсе. Проверяют свою грамотность каждый год в нашем городе и поляки. Диктанты по польскому языку проходят в Даугавпилсе уже не первый год и организуются обычно осенью.