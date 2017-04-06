Семинар экспортеров Латгалии состоялся в Даугавпилсе. Его организовало агентство развития «ALTUM», которое предоставляет государственную поддержку предпринимателям.

На семинаре подробно рассказывали о том, какие кредиты могут получить предприятия, какие налоговые льготы им сегодня предоставлены. Организация дискуссий и обмена опытом – это тоже сфера деятельности агентства «ALTUM».

В прошлом году, как свидетельствуют данные Центрального статистического управления, объем латвийского экспорта составил более 10,332 млрд. евро. Импорт, в свою очередь, достиг 12 млрд. евро. То есть мы потребляем больше товаров, чем продаем. Но есть и хорошие новости. Экспорт растет, а импорт сокращается.

Агентство информирует об успешном опыте латвийских предпринимателей в специальных изданиях. И есть уже немало примеров того, как хорошая идея приводит к созданию успешного бизнеса. Предприниматели не только рассказывали об успехах, но и говорили о том, какие изменения в налоговой политике, в подготовке кадров нужны, чтобы в Латгалии не просто открывались предприятия, а чтобы это было технологичное производство с хорошими условиями труда и высокими зарплатами.