Большинство жителей Латвии утверждает, что не испытывает трудностей с оплатой регулярных ежемесячных расходов, но для третьей части общества (33%) это составляет проблему, показал проведенный Институтом финансов Swedbank опрос населения.

Три из десяти домохозяйств за последний год сталкивались с ситуацией, когда доходов не хватает на оплату необходимого для повседневной жизни, а почти каждая десятая семья оказывается в таком положении раз в пару месяцев, а то и чаще, что указывает на серьезный дисбаланс между доходами и расходами. Схожая ситуация наблюдается также в Литве и Эстонии, где соответственно 41% и 39% жителей в прошедшем году испытывали нехватку денег на оплату обыденных нужд.



"Хотя по данным Центрального статистического управления в 2016 году увеличилось количество домохозяйств, покрывающих свои ежемесячные расходы без заметных трудностей, мы видим, что по-прежнему велико количество жителей, для которых оплата базовых потребностей временами становится непосильной задачей. В категорию финансово наименее защищенных жителей вполне предсказуемо вошли семьи с выражено низкими доходами и родители-одиночки", — подчеркивает Эвия Кропа, эксперт Института финансов Swedbank.



Жители предпочитают просрочивать платежи или брать деньги взаймы



Когда ежемесячных доходов не хватает на оплату текущих счетов, большинство домохозяйств пересматривает свои приоритеты, начинает жить экономнее и в чем-то себе отказывать (59%). 42% просрочивают оплату счетов до очередных поступлений в семейный бюджет (42%), а 32% берут деньги в долг у родных, друзей или знакомых. Интересно, что студенты и жители со средними доходами (от 350 до 500 евро в месяц) в кризисные моменты чаще стараются экономить за счет других расходов (соответственно 85% студентов 75% получателей средних зарплат), в то время как просрочивать оплату счетов чаще всех предпочитают предприниматели или самозанятые (61%), а также жители с доходом свыше 700 евро в месяц (52%).



Намного реже жители, столкнувшись с нехваткой денег, готовы задуматься о дополнительном заработке — такую возможность взвешивает лишь каждый четвертый респондент, а каждый пятый при снижении ежемесячных доходов использует для оплаты текущих счетов ранее созданные сбережения. Однако, в ответ на вопрос, как долго удастся продержаться за счет накоплений, почти половина, или 49% участников опроса признают — не дольше месяца.



Увереннее в финансовом отношении себя чувствуют мужчины и люди старшего поколения, которым созданные накопления позволяют скромно прожить вплоть до пяти месяцев, а также предприниматели, способные без существенного сокращения расходов прожить за счет финансовых резервов вплоть до семи месяцев.



Хотя по статистике Банка Латвии объем вкладов физических лиц в латвийских коммерческих банках не просто растет, а достиг рекордной величины (5,9 миллиарда), приходится признать, что большая часть этих средств сконцентрирована в руках зажиточного меньшинства, а основной массе латвийских домохозяйств финансовая уязвимость по-прежнему не позволяет с уверенностью смотреть в будущее.



"Наблюдается тенденция, что из-за отсутствия накоплений в сложных ситуациях жителям приходится просить взаймы у близких, вместо того, чтобы одалживать у самих себя. Нередко высказывается мнение, что доходы слишком малы, чтобы что-то откладывать, но надо помнить — если не можешь копить, то и кредит позволить себе не можешь.



Латать дыры в бюджете дешевле и проще всего собственными сбережениями. Поэтому важно создать „подушку безопасности", чтобы было на что прожить, если доведется потерять работу, заболеть или неожиданно столкнуться с крупными расходами. Хорошо иметь накопление в размере дохода за три месяца, еще лучше — за полгода, но даже месячный финансовый резерв уже позволяет чувствовать себя гораздо стабильнее", отмечает Эвия Кропа.



Литовцы предпочитают брать взаймы, эстонцы — тратить накопления



В Литве и Эстонии домохозяйства тоже недостаточно защищены от разнообразных потрясений семейного бюджета — 39% жителей Литвы и 44% жителей Эстонии на имеющиеся накопления смогут прожить всего один месяц. Столкнувшись с финансовыми трудностями, литовцы и эстонцы, как и жители Латвии, чаще всего предпочтут экономить (55% литовцев и 49% эстонцев). Но дальнейшее поведение жителей стран Балтии различается — если у латышей вторым по популярности действием является просрочка оплаты счетов (42%), то литовцы предпочтут попросить деньги взаймы у родных и знакомых (39%), а эстонцы — пустить в дело ранее созданные накопления (37%).