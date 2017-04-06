Вернувшихся на родину из эмиграции латвийцев поджидают сплошные разочарования – трудно найти работу, неприятно поражают высокие цены, низкие зарплаты и мрачные лица окружающих. 40% подумывает вновь собирать чемоданы. Таковы результаты исследования профессора Латвийского университета Михаила Хазана «Возвращение в Латвию», опубликованные в "Неаткариге".

Среди реэмигрантов, приехавших в Латвию с 2005 по 2012 год, около двух третей вернулись, чтобы жить здесь постоянно, 6% – на время, и почти каждый третий не может ответить на вопрос о планируемом сроке пребывания в стране.



Зов ностальгии



Еще большая неопределенность царит среди недавно вернувшихся эмигрантов (2013-2016): только 44% считают, что вернулись для постоянного проживания, почти столько же не могут ответить, 14% – на время. На вопрос о том, было ли возвращение в Латвию правильным решением, 44% реэмигрантов ответили утвердительно, а 40% – отрицательно.



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Исследование подтвердило, что вернуться в Латвию побуждают в основном субъективные, а не экономические факторы. Главные причины – тоска по семье и друзьям (50,3%), ностальгия по Латвии (38,6%), другие личные обстоятельства (23,2%).



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Причины, связанные с работой или бизнесом в Латвии, упоминал только каждый восьмой реэмигрант. Эмоциональный характер возвращения подчеркивает и то, что большая часть (82%) возвращается, даже не найдя в Латвии работу. Для многих важной причиной вернуться стало желание растить детей в Латвии, а других побудило возвратиться недовольство различными аспектами жизни в другой стране.



Половина из реэмигрантов последнего времени вернулись из Великобритании, примерно 10% – из Ирландии, Скандинавии и Германии, 12% – из других стран ЕС и Швейцарии, 3% – из США, Канады и Австралии, 4% – из других стран (половина из них – из бывшего СССР).



Чуть более 50% реэмигрантов было легко адаптироваться к жизни в Латвии, другие указывали, что адаптация прошла сложно.



Основная проблема - работа

Ответы свидетельствуют, что наибольшие трудности связаны с занятостью. Чаще всего респонденты упоминали проблемы с поиском работы для себя (40%) или спутника жизни (14%), многие с трудом привыкали к другой культуре труда (31%) и неясностям с налогами (30%). Каждый четвертый столкнулся с трудностями при включении в общество и у стольких же вызывала проблемы неясность с системой здравоохранения. Каждый шестой упоминал трудности с поиском жилья.



Языковые проблемы были у 13%, а трудности с начислением пособия или пенсии – у 12%. Также реэмигрантам сложно найти для ребенка место в школе или детском саду.



Чувствовать себя в Латвии как дома мешают низкие зарплаты, высокие цены на продукты, высокие налоги, всеобщая неустроенность в стране почти во всех сферах, трудно свыкнуться с экономической ситуацией в стране и грустными лицами людей, к тому, что латвийцы невежливые, сердитые, невнимательные, замкнутые. Часть не ощущала никакой поддержки от государства для успешной адаптации.



Стоит отметить, что в ответах респондентов часто появляется недовольство работой государственных и муниципальных учреждений. Опрошенные считают, что чиновники госучреждений не ориентированы на обслуживание клиентов, человек чувствует себя помехой, когда отправляется к ним за советом или для улаживания формальностей. Критичнее всего оценивались контакты с сотрудниками СГД и Государственного агентства занятости.



«Это свидетельствует: чтобы уменьшить риск повторного отъезда, важно оказать реэмигрантам поддержку в важных для них вопросах, помочь вновь устроиться в Латвии. Стоит вспомнить, что значительная часть (42%) тех, кто вернулись, провели за границей более 5 лет», – утверждает автор исследования.



Вернуть народ можно зарплатами. Высокими!



Что помогло бы эмигрантам вернуться в Латвию? Большинство (64%) убеждены, что «ключ» в возможности работать за соответствующую зарплату. Каждый третий называл информацию о возможностях занятости и почти столько же – программы по поддержке начала бизнеса.



Более 20% респондентов сказали, что вернуться помогла бы помощь самоуправления в поисках жилья и/или обеспечение им, информация по сочетанию системы социального страхования в Латвии и других странах.



Данные опроса свидетельствуют, что каждый пятый реэмигрант находит работу, еще будучи за границей. Каждый третий находит ее за три месяца после возвращения, а у остальных интеграция на латвийском рынке труда занимает больше времени: 11% находят работу за 4-6 месяцев, 8% – за 7-12 месяцев, 6% на это требуется больше года, а 20% после возвращения не работали. Особенно много таких, кто после приезда не работали, среди реэмигрантов двух последних лет: у вернувшихся в 2015 и 2016 году эта пропорция составляла соответственно 16% и 42%.



В исследовании сделан вывод, что примерно три четверти реэмигрантов интегрируются на рынке труда Латвии за год, а через 2 года это число достигает 90%. Самый популярный метод устройства на работу – при помощи родственников/друзей/знакомых, так нашли работу почти 40%.



34% реэмигрантов-наемных работников получают на основной работе до 450 евро в месяц (после уплаты налогов), а 32,5% зарабатывают больше 700 евро в месяц. Среди самозанятых доходы выше: 44% зарабатывают более 700 евро в месяц, и только 25% – до 450 евро в месяц.