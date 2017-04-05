В течение последнего года в Госполицию неоднократно обращались люди, которые, желая приобрести сельхозтехнику, стали жертвами обмана. Полиция начала расследование, в ходе которого выяснилось, что в отрасли сельского хозяйства орудуют мошенники, предлагающие не существующую технику, и берущие у людей аванс за нее. В итоге афер преступники выманили у крестьян 43 000 евро.

На данный момент полиции известно о 12 эпизодах. Не исключено, что обман продолжится, поэтому полиция призывает жителей, желающих приобрести сельхозтехнику, быть осторожными и убедиться в том, что продавец действительно имеет предлагаемую технику, перед тем как платить за нее.



Мошенники размещают объявления о продаже сельхозтехники на сайтах объявлений, прилагают фото и описание, предлагают выгодную цену. Кроме того, преступники и связываются с теми людьми, которые в других объявлениях сообщают о том, что хотели бы приобрести какую-то конкретную технику, и предлагают товар, которого на самом деле у них нет. Общение продолжается только до момента оплаты подготовленного поддельного счета за технику. Затем "продавцы" исчезают.

Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует о том, что такого рода преступления в основном совершаются группой лиц, нередко ее лидер организует преступление, находясь в заключении.