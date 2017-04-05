В этом году сеть латвийских школ ждет меньше изменений, т.к. в год выборов в самоуправления решения о закрытии учебных заведений были бы крайне непопулярны, пишет портал nra.lv. Однако уже в следующем году реорганизация школьной сети продолжится и затронет средние школы, т.к. вступит в силу закон о минимальном количестве учеников в них.

Коснутся неприятные изменения и Даугавпилсского края. Предположительно, из пяти школ края останутся только две. При этом, как отметила руководитель Управления образования Даугавпилсского края Ирена Булаша, самый большой минус самоуправления состоит в то, что оно находится рядом с большим городом (Даугавпилсом), потому что в случае закрытия школы в крае, большинство детей переходят не в ближайшую сельскую школу, а в городскую.