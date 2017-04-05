Парламентской подкомиссии не удалось договориться, смогут ли муниципалитеты — по новому закону — создавать свои социальные предприятия, сообщает Latvijas Radio.

В дискуссии, касающейся закона о социальных предприятиях, уже некоторое время звучат две противоположные точки зрения.



Самоуправления уверяют, что будут решать социально значимые вопросы, например, нанимать инвалидов, если частные фирмы это делать не захотят. Однако нормы уже указывают, что муниципалитеты в отдельных случаях могут компании создавать.



Предпринимали и Совет по конкуренции, однако, считают, что самоуправления исказят конкуренцию.



Участники подкомиссии подчеркивают, что задача местных властей — обеспечить предприятиям благоприятную среду, а не самим заниматься предпринимательством.



«Ведение предпринимательской деятельности — не основное занятие самоуправлений. Вкладывая эти же самые средства в социальные предприятия частного сектора, можно добиться значительно лучшего эффекта и результата»,

— указала глава Ассоциации социального предпринимательства Мадара Уланде.



Самоуправление Коценского края до сентября собирается создать компанию, которая будет нанимать людей с душевными расстройствами. Когда закон вступит в силу, муниципалитет рассчитывает получить для фирмы статус социального предприятия — и причитающиеся льготы.



Муниципалитет уже сейчас поддерживает коммерсантов, подчеркнула замглавы краевой думы Эвия Нагле.



«Мы в данный момент говорим о том, что социальное предприятие, нанимающее людей с душевными расстройствами, не будет рентабельным.

И нам требовалась бы та же льгота по налогу на прибыль. Думаю, что это с тем же успехом могли бы быть льготы на подоходный налог с населения, потому что сейчас мы могли бы обеспечить, что человек сам может заработать себе оплату», — указала Нагле.



Замглавы Добельской краевой думы Гунтис Сафрановичс считает, что в новом законе должны быть указаны инструменты поддержки и для самоуправлений.



Муниципалитеты и Министерство по защите окружающей среды и региональному развитию подчеркнули, что будут участвовать в социальном предпринимательстве только, например, при несовершенстве рынка.



Совет по конкуренции указал, что рыночная ситуация — это нечто очень непостоянное и быстро проходящее.

В свою очередь, самоуправление, уже основавшее социальное предприятие и потратившее ресурсы, после изменения ситуацию свою фирму автоматически не ликвидирует, пояснила замдиректора Юридического департамента Дита Дзервиниеце.



В данный момент на столе комиссии два варианта. Минблаг предлагает не позволять муниципальным предприятиям получать статус социального. Вторая возможность — специально не регламентировать этот вопрос, что позволит самоуправлениям работать в рамках существующего регулирования и предоставит право создавать предприятия в исключительных случаях.



Принятие решения отложено на две недели. За это время рабочей группе необходимо будет представить решение.



В рамках нового закона, как уже писал Rus.lsm.lv, собираются поддерживать социальные предприятия, в частности



Социальные предприятия смогут получать пожертвования и подарки, принимать волонтеров. Другим фирмам это делать запрещено.

У самоуправлений будет право предоставить социальным предприятиям скидку на налог на недвижимость.

Самоуправления также смогут помогать таким предприятиям вещами, а также оказывать поддержку другого рода.

Есть и еще одно важное условие: фирма прибыль не делит, но использует для достижения указанных в статуте социально значимых целей. Согласно плану, закон вступит в силу в 2018 году.