В первых числах апреля в городе открылся сезон дорожно-строительных работ.

Возобновилось начатое в прошлом году строительство автостоянки на перекрёстке улиц Валкас и Миера, на участках улиц Саулес и Пушкина от Кауняс до Добелес. Здесь осталось оборудовать парковочные места, тротуары, велодорожки и уложить дорожное полотно. С 2016-го ведутся и продолжатся в этом году работы по асфальтированию грунтовых дорог в микрорайоне Грива: участки улиц Уденс, Стабурага и Пардаугавас. Работы будут проводиться с 10 апреля до конца мая.



В наступившем сезоне будут покрыты асфальтом ещё 13 участков грунтовых дорог в разных микрорайонах города, на днях вступит в законную силу решение закупочной комиссии о победителе конкурса на выполнение заказа самоуправления. Кроме них в планах текущего года значится 25 объектов. В этом списке улицы Зелткална, Крауяс, Карклю и другие. 3 апреля начались и завершатся в конце мая работы по устройству на улице Клуса автостоянки на 36 мест. Большой объём работ предстоит выполнить на улице Лиела, что на Гриве. Они начнутся с 5 апреля.



По словам специалистов, из-за большой нагрузки асфальтовое покрытие на транзитных улицах изнашивается, на нём образуются трещины, в которые попадает вода, зимой она замерзает и, что называется, «рвёт» асфальт, от чего образуются ямы. Верхний слой покрытия необходимо обновлять, чтобы не допустить разрушения дорожной конструкции.



В Нидеркунах с 12 апреля начнутся строительные работы на участке улицы Биркенели от железнодорожного переезда до границы города. До конца мая здесь заменят около двух километров дорожного полотна. Значительный объём дорожно-строительных работ будет выполнен на трёх участках улиц в микрорайоне Химиков.

Строительство займёт до полутора месяцев в апреле-мае. Схемы организации транспортного движения с указанием мест и сроков проведения строительных работ размещены на сайте городской Думы под баннером “Ielu remonta darbi”. Специалисты самоуправления приносят извинения за доставленные неудобства, просят водителей быть внимательными и следить за дорожными знаками.