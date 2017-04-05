В пятницу, 7 апреля 2017 года, в 18.00, в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоится презентация уникальной книги на белорусском языке - “Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе”, посвященной одноименному международному фестивалю, который уже стал культурным брендом белорусской диаспоры Латгальского региона. Формат книги – методическое, этнографическое и краеведческое издание, издатель – ЦБК.

Ежегодный фестиваль “Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе” впервые прошел в 2011 году и за шесть лет стал культурным брендом города и визитной карточкой Центра белорусской культуры. На протяжении нескольких лет формат праздника менялся, ширилась география и количество участников, добавлялись новые акции и мероприятия; и постепенно праздник перерос в Международный фестиваль народной культуры, объединяющий творческие коллективы белорусов Балтии и Беларуси. Основой праздника является музыкальная театрализованная постановка на основе белорусских народных традиций, сочетающая в себе фольклорные и современные песни, танцы, юмор. Фестиваль отлично знают и посещают местные жители, с большим удовольствием приезжают зарубежные гости.

Издание “Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе” знакомит читателей с этим значительным событием в жизни белорусской диаспоры Латвии, с историей фестиваля, его разнообразными темами и сценариями, организаторами, самодеятельными артистами и гостями. Книга написана на калоритном белорусском языке с элементами полонизмов, русизмов и бытовой разговорной лексики.

На презентации можно будет познакомиться с творческой командой проекта и историей создания книги, посмотреть фестивальные видеосюжеты, узнать перспективы на будущее, послушать песни в исполнении творческого коллектива ЦБК.

Книга “Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе” – полностью местный продукт, созданный в Даугавпилсе.

Презентация издания состоится в пятницу, 7 апреля 2017 года, в 18.00, в Центре белорусской культуры по адресу: Дворец культуры, ул. Смилшу, 92, 3 этаж, 305 каб..

Сердечно приглашаем!