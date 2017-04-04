Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС), проводя проверки в трех даугавпилсских средних школах, констатировала нарушения коммерсантов при доставке учебным заведениям продуктов в рамках "зеленых закупок", - сообщила СМИ руководитель отдела по связям с общественностью ПВС Илзе Мейстере.

Она указала, что предприятия, которые взялись за обеспечение питанием воспитанников школ, используя соответствующие "зеленым закупкам" продукты, нередко замещали их другими. В результате учебные заведения и самоуправление были обмануты, ведь они платили за дорогие и качественные продукты, а получали дешевые и не соответствующие установленным требованиям.



Например, SIA "Mežvidi", которая должна была для учеников Даугавпилсской средней школы Центра доставлять латвийскую свинину с маркировкой "зеленая ложечка", часто заменяла продукт на мясо из Польши. Подобным образом со свининой поступала и фирма SIA "Energo Help", которая кормит учащихся 15 средней школы. В свою очередь компания, имеющая договор с 13-ой средней школой, латвийскую капусту заменяла более дешевой литовской. Также латвийские макароны с маркировкой "зеленая ложечка" заменялись макаронами других фирм.



ПВС напоминает, что согласно требованиям "зеленых закупок", в учебных учреждениях пищу нужно готовить из продуктов, выращенных или произведенных в Латвии, ил из биологических сельских хозяйств.



Об обнаруженных нарушениях извещено самоуправление, его призвали пересмотреть сотрудничество с нечестными предпринимателями.