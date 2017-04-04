Даугавпилчане выражают соболезнования семьям погибших и пострадавших в теракте в Санкт-Петербурге. Цветы в знак сочувствия люди оставляют у забора консульства РФ в Даугавпилсе.
Напомним, что в результате взрыва в Санкт-Петербургском метро погибли 11 человек, пострадали 45, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия24". Взрыв в петербургском метро произошел в понедельник около 14:40. По свидетельствам очевидцев, он прогремел в вагоне поезда вскоре после того, как он отъехал от станции "Сенная площадь" в сторону "Технологического института".
Однако, я соглашусь с тем, что когда кремль влез в сирийскую аферу, он должен был понимать, что в стране гарантирован новый виток террора, ибо тех кого бомбили в Сирии, обязательно попытаются "вернуть должок". И тут можно к гадалке не ходить, что часть вины за гибель россиян, лежит на "умника" из кремля, которые с какого-то перепуга, решили использовать американский инструмент воздействия.
Искренне жаль, что за узколобость и амбиции одних, отвечать приходится, не в чём не повинным людям.
Искренне жаль, что за узколобость и амбиции одних, отвечать приходится, не в чём не повинным людям"--------- Говнюк ты дяденька....
Искренне жаль, что за узколобость и амбиции одних, отвечать приходится, не в чём не повинным людям"--------- Говнюк ты дяденька....
А сам то ты, ну хоть иногда, способен мыслить вне рамок обозначенных программой "Время"?
А сам то ты, ну хоть иногда, способен мыслить вне рамок обозначенных программой "Время"?