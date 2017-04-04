Крайне занятное заявление сделал на минувшей пресс-конференции мэр Даугавпилса Я. Лачплесис. Комментируя не радужную ситуацию с утеплением многоквартирных домов в городе, председатель думы обвинил в этом... местные СМИ!
"Если сравнивать, скажем, с Ригой, то активность (горожан) высока. <...> Рига - это же у нас основной жилой фонд. И Рига больше похожа по информационному полю и национальному составу, чем Лиепая, на Даугавпилс. Это все-таки влияет очень сильно. То, в каком информационном поле жители получают информацию, на каком языке, все-таки похоже на программу утепления влияет очень сильно. Похоже, что русскоязычная пресса вызывает определенное недоверие людей. <...> Нынешнее русскоязычное информационное поле зачастую подает информацию, скажем так, вызывающую недоверие людей к программе утепления. " - заявил мэр.
Напомним, что на конец прошлого года в Даугавпилсе было утеплено всего 10 домов: 4 - частично, 6 - полностью. Подать заявки на реновацию в городе могут 665 домов, которые обслуживает ПЖКХ. Это дома с центральным отоплением с минимум пятью квартирами, нежилая часть не должна превышать 25%. От жителей на проведение ремонтных работ в залог кредитному учреждению не требуется ничего, все вопросы с банком решает ПЖКХ. Как отметил руководитель предприятия Евгений Оленов, сейчас низкие процентные ставки – порядка 3% годовых. Самоуправление софинансирует часть работ в рамках проекта утепления: 60% - на установку индивидуальных приборов учёта потребления тепловой энергии и 60% - на утепление чердачных перекрытий. Однако все остальные работы по утеплению дома жители должны оплачивать самостоятельно, а сумма эта немаленькая.
Отметим, что у жителей всегда была возможность узнать информацию на русском языке о программе утепления домов — и на сайте самоуправления, и в подконтрольных думе русскоязычных СМИ, однако тем не менее очереди из желающих ввязаться в дорогостоящий процесс утепления жилья, не выстроились. Те, кто мог себе это позволить, дома по данной программе утеплили. Причина, по которой Даугавпилчане не спешат «утепляться», думается, весьма прозаична — у людей на это просто нет денег, ведь выплачивать затраты на данный проект придется потом не один год. А местные СМИ (не важно, на каком языке предоставляющие информацию) на благосостояние жителей никак не влияют. Повышение качества жизни — это задача (согласно предвыборным обещаниям) как раз руководства города.
Напомним, что на конец прошлого года в Даугавпилсе было утеплено всего 10 домов: 4 - частично, 6 - полностью. Подать заявки на реновацию в городе могут 665 домов, которые обслуживает ПЖКХ. Это дома с центральным отоплением с минимум пятью квартирами, нежилая часть не должна превышать 25%. От жителей на проведение ремонтных работ в залог кредитному учреждению не требуется ничего, все вопросы с банком решает ПЖКХ. Как отметил руководитель предприятия Евгений Оленов, сейчас низкие процентные ставки – порядка 3% годовых. Самоуправление софинансирует часть работ в рамках проекта утепления: 60% - на установку индивидуальных приборов учёта потребления тепловой энергии и 60% - на утепление чердачных перекрытий. Однако все остальные работы по утеплению дома жители должны оплачивать самостоятельно, а сумма эта немаленькая.
Отметим, что у жителей всегда была возможность узнать информацию на русском языке о программе утепления домов — и на сайте самоуправления, и в подконтрольных думе русскоязычных СМИ, однако тем не менее очереди из желающих ввязаться в дорогостоящий процесс утепления жилья, не выстроились. Те, кто мог себе это позволить, дома по данной программе утеплили. Причина, по которой Даугавпилчане не спешат «утепляться», думается, весьма прозаична — у людей на это просто нет денег, ведь выплачивать затраты на данный проект придется потом не один год. А местные СМИ (не важно, на каком языке предоставляющие информацию) на благосостояние жителей никак не влияют. Повышение качества жизни — это задача (согласно предвыборным обещаниям) как раз руководства города.
Зачем врёте-50 % от этой суммы еврофонды покрывают. Если даже журналисты сами не знают, то как они это могут жителям донести могут
Зачем врёте-50 % от этой суммы еврофонды покрывают. Если даже журналисты сами не знают, то как они это могут жителям донести могут
Статистика, опубликованная Министерством экономики:
В Курземе с 2010 по 2016 год были реализованы 232 проекта по утеплению многоквартирных домов.
В Видземе: 168.
Рижский регион: 162 проекта.
В Земгале - 102 дома,
В Риге — 46.
Латгалия - 30 домов.
По городам:
Лиепая, где европейские деньги для утепления многоквартирных домов использовали для ремонта 110 зданий.
Валмиера — 60 домов.
Вентспилс — 57 домов.
Города в Латгалии: Латгалии, то 9 домов было реновировано за отчетный период в Прейли, 8 — в Екабпилсе, 6 — в Резекне, 3 - в Лудзе.
В Даугавпилсе за шесть лет возможности использования европейских денег для утепления жилых домов был завершен 1 всего проект.
Статистика, опубликованная Министерством экономики:
В Курземе с 2010 по 2016 год были реализованы 232 проекта по утеплению многоквартирных домов.
В Видземе: 168.
Рижский регион: 162 проекта.
В Земгале - 102 дома,
В Риге — 46.
Латгалия - 30 домов.
По городам:
Лиепая, где европейские деньги для утепления многоквартирных домов использовали для ремонта 110 зданий.
Валмиера — 60 домов.
Вентспилс — 57 домов.
Города в Латгалии: Латгалии, то 9 домов было реновировано за отчетный период в Прейли, 8 — в Екабпилсе, 6 — в Резекне, 3 - в Лудзе.
В Даугавпилсе за шесть лет возможности использования европейских денег для утепления жилых домов был завершен 1 всего проект.
Зачем врёте-50 % от этой суммы еврофонды покрывают. Если даже журналисты сами не знают, то как они это могут жителям донести могут