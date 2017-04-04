В прошедшую пятницу городская дума объявила конкурс на право проведения ревизий и подготовки аудиторского заключения для муниципальных предприятий города по отчетам за 2017 год. В материалах конкурса содержатся интересные цифры: объем балансов всех муниципальных предприятий города.

Согласно правилам проведения конкурса, участники смогут подать свои заявления на участие в конкурсе до 11 апреля этого года. Предлагается провести ревизии и подготовить аудиторские сообщения по всем 12 муниципальным предприятиям Даугавпилса. Городские предприятия разделены на две группы, отчеты по которым должны быть подготовлены до 10 апреля и до 10 мая 2018 года. Цены на услуги аудиторов зависят от объема баланса предприятия, где предстоит проводить проверку.



Согласно данным, указанным в конкурсных документах, объем балансов всех 12 муниципальных предприятий Даугавпилса (в которых самоуправлению принадлежит большая или меньшая доля капитала) составляет 138 638 048 евро. Можно сказать, что такова «номинальная стоимость» всех даугавпилсских муниципальных предприятий.



Итак, по порядку. Даугавпилсский автобусный парк — 2,684 миллиона евро. SIA Labiekārtošana-D – 1,004 миллиона евро. Зубоврачебная поликлиника — 576 тысяч евро. Центр детского здоровья — 880 тысяч евро. Комбинат бытовых услуг — 1,223 миллиона евро. Даугавпилсский аэропорт — 1,676 миллиона евро. SIA Parkings D — 52 тысячи евро. AO Daugavpils Satiksme – 17,457 миллиона евро. ПЖКХ — 8,97 миллиона евро. Теплосети — 22,559 миллиона евро. Daugavpils ūdens – 56,63 миллиона евро. Даугавпилсская региональная больница — 24,92 миллиона евро.



Экономисты утверждают, что балансовая стоимость является, своего рода, «номинальной ценой». Обычно, она принимается за стартовую, в случае продажи предприятия. В случае, если компания работает с прибылью, ее величина может значительно увеличить стоимость предприятия. Равно, и снизить, если предприятие работает с убытками.