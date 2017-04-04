Минфин предложил поправки, предполагающие, что чиновникам нужно отчитываться о внебрачных отношениях и не хранить наличными более определенной суммы — но этот проект двигается медленно. В понедельник, 3 апреля, план все-таки попал на стол министров в правительственном комитете, однако муниципальные организации были против — и решение опять отложили, сообщает LTV.

Поправки к закону о конфликте интересов предложили еще летом прошлого года. За счет информации о внебрачных отношениях и запрета хранить наличными больше определенной суммы рассчитывали снизить риск коррупции.



Однако Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) и Латвийская ассоциация крупных городов (ЛАКГ) считают, что проект в предложенной редакции одобрять нельзя — хотя бы потому, что сейчас не ясно, как именно в контексте закона определяются сожители.



«Правильнее, вероятнее всего, было бы обсудить общее регулирование, кто эти люди в других нормативных актах. Поскольку в данных момент слишком много вопросов, к которым это может относиться», — считает советница ЛСС Винета Рейтере. Самоуправления не хотят и более строгих ограничений на накопленные в наличных суммы, поскольку в этом случае стоило бы оценить, не нарушены ли указанные в Конституции права на собственность, а также Гражданский закон, который позволяет человеку свободно собственностью распоряжаться.



Однако Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) активно высказывается за необходимость норм. Но во время дискуссии KNAB решило немного отступить — и согласилось указывать сожителей в непубликуемой части декларации.



Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола признала, что указание этих данных в непубликуемой части позволит защитить частную жизнь — еще и потому, что норма относится и к однополым партнерам.



В начальной редакции предполагалось указывать только «приравниваемые к браку отношения», которые, согласно Сатверсме, включат только гетеросексуальные пары. Однако позже министерство решило этот круг расширить.



«Может быть также близкий друг или другое доверенное лицо, которое не приравнено к брачному или интимному партнеру.



Но чтобы у ведомств была возможность убедиться, что ты не используешь эти хорошие близкие отношения с человеком, с которым ты делишь хозяйство, чтобы легализовать преступно полученные средства», — добавила министр.



Правительство вновь вернется к этому вопросу на следующей неделе. Минфин готовит ответ на возражения самоуправлений, однако вряд ли существующую редакцию законопроекта ждут существенные поправки.