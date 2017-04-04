Желающие участвовать в весенней уборке города уже подают заявки. Сделать это можно в УКХ (ул. Саулес, 5А, 113 кабинет) или зарегистрироваться на домашней страничке talkas.lv.
Главная цель регистрации – определить участок работы, чтобы не получилось, что в одном месте мусор собран, в другом – нет. В этом году участникам толоки будут выдаваться мешки белого цвета.
Большая толока намечена на 22 апреля, однако, тем, кто не может участвовать в уборке в субботу, Даугавпилсское самоуправление предоставит возможность провести ее на несколько дней раньше, начиная с 19 апреля. 10 апреля начинается и традиционная акция по сбору зеленой массы. Жители частного сектора смогут собранные литься и траву вывезти бесплатно.
Большая толока намечена на 22 апреля, однако, тем, кто не может участвовать в уборке в субботу, Даугавпилсское самоуправление предоставит возможность провести ее на несколько дней раньше, начиная с 19 апреля. 10 апреля начинается и традиционная акция по сбору зеленой массы. Жители частного сектора смогут собранные литься и траву вывезти бесплатно.
Не надо парится и организовывать работу коммунальщиков, по выполнению ими, их прямых обязанностей, по наведению порядка в городе. Да к тому же, ещё и платить за это. А так кинули клич, собрали людей, они бесплатно сделали работу и можно с гордостью их похвалив, положить в карман "сэкономленные" деньги.
Всегда считал "субботники", попыткой на халяву сделать то, что не хотят делать коммунальные службы и с постоянством, игнорировал это действо.
Хрен вам товарищи, сами делайте то, за что получаете содержание из бюджета.