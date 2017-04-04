«Пенсионная система на сегодняшний день весьма стабильная, нет опасений, что буквально вся рабочая сила уедет из Латвии. И я даже осмелюсь сказать, что пока есть латвийское государство, будет государственная пенсионная система», — заявил в интервью программе «Жизнь сегодня» LTV7 глава Федерации пенсионеров Андрис Силиньш.

По его словам, рабочая группа разработала проект, который представят депутатам Парламентской комиссии. В нем подняли вопросы индексации пенсий, а также повышения доплаты пенсионерам, которые вышли на пенсию до конца 1995 года, что потребует около 30 млн евро уже в 2018 году.



«С финансами надо считаться. Мы знаем, что около 300 тысяч работоспособных людей из страны уехали, правда, решается вопрос о привлечении рабочей силы извне, из-за границы. Чем-то надо заполнять недостаток, потому что эти люди, которые уехали, они практически ушли из нашей пенсионной системы — и очень часто встречаются такие моменты, когда пенсионер недоволен тем, что пенсия маленькая, а его дети все уже заграницей, налоги платят там», — указал Силиньш.



«Я думаю, что пенсионная система весьма стабильна. Об этом судить в первую очередь позволяет то, что все-таки последние годы немного, но все-таки накопления растут. Сегодня это около полумиллиарда евро — этого достаточно, чтобы какие-то действия в сторону повышения выплат предпринять. Но, конечно, надо держать определенную сумму, чтобы была гарантия стабильности этого фонда. Это может быть то, чем наша пенсионная система отличается от пенсионных систем наших соседей, где все-таки оказывается значительная помощь со стороны государственных бюджетов. Ну, а что касается чисто пенсий — пенсионный фонд стабилен за счет государственного социального страхования...



Система на сегодняшний день весьма стабильная, нет опасений, что буквально вся рабочая сила уедет из Латвии. И я даже осмелюсь сказать, что пока есть латвийское государство, будет государственная пенсионная система», — уверен Силиньш.

Разговоры о том, что через 20-30 лет пенсий не будет вообще, абсолютно не оправданы, согласился гость программы. «Это сбалансированная система, и она не может сама обанкротиться», — добавил он.



Однако существует вопрос о том, какими именно будут пенсии — прежде всего у людей, которые платят налоги с минимальной зарплаты. «Таких у нас порядка 38% работающих. Вот там может быть серьезная проблема... Я бы сказал так: даже налоги и взносы с минимальных зарплат — это не спасение для будущих пенсионеров.



Если он будет получать через 20 лет пенсию 60% от 380 евро, это, скажем так, 250 евро. Через 20 лет это ничто», — уверен Силиньш.



Пока же, если примут уже поданные предложения, вырастут выплаты пенсионерам, которые вышли на пенсию до 1995 года, тем, кто получает больше 235 евро — за счет роста необлагаемого минимума, их 40%.



«Плюс уже в этого года вступит в силу изменение индексации. Мы подсчитали, что, если сбудутся прогнозы, индексация может дать порядка 10-15 евро вдобавок к месячной пенсии», — указал гость программы.

По его словам, после решения упомянутых сложностей федерация возьмется за разработку других вопросов. Они коснутся выплат, которые получают люди с профзаболеваниями, проблемы бедности пенсионеров и одиноких пожилых людей. В списке также доплаты, решение о которых принято до 2012 года, «и что делать с теми — и сегодня они выходят на пенсию — у кого часть стажа до 1996 года, а доплату им не начисляют».



«Но все в большой степени зависит от возможностей госбюджета.

И Федерация пенсионеров недаром приняла решение просить, чтобы старшее поколение было приоритетом. И должна определенная часть доходов государственного бюджета направляться на нужды пенсионеров. Кстати, из госбюджета это практически не делалось с 2006 года, то есть прошло практически 10 лет. За эти 10 лет все выплаты, которые как помощь пенсионерам были, они, конечно, потеряли свою изначальную значимость, поскольку инфляция идет вперед», — заключил Силиньш.