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В ДАУГАВПИЛСЕ
Народные новости от 4 апреля
(2)
04.04.2017 06:05 | Автор: nasha.lv
Фото: коллаж nasha.lv
В эфире радиостанции Алиса Плюс прошел очередной выпуск программы «Народные новости».
Выпуск этой недели доступен в аудио записи эфира.
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Комментарии
(0-10/2)
Клубничка
04.04.2017 18:07
2
1
Какой же все таки в Даугавпилсе слабый мер. Ни на один вопрос не может ответить четко даже на собственной прессконференции. А вообще прикольно. Комаровы и прочие к Лачплесису ходят на прессконфернеции. Не бояться. И вертят его там как клоуна. А Лачплесис никуда не ходит кроме Даткома. Боится. И это мер города? Нет, это правда клоун. Да еще прячется за юбкой Панкевич.
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упс
04.04.2017 19:50
3
1
самое прикольное, что за налоги горожан он (Лачик) отчитывается о достиенутых резльттах:)))) ПРИКОЛ
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