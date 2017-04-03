По неофициальным данным, за последнее время среди уехавших в Великобританию латвийцев заметно возросло желание вернуться в Латвию. Об этом в эфире радио Baltkom сообщила посол Латвии в Великобритании Байба Браже, комментируя начало процедуры Brexit.

"У нас нет официальной статистики, потому что не все регистрируются в посольстве. Могу сказать, что мы встречаемся с проживающими в Великобритании латвийцами, и они действительно стали интересоваться возможностью вернуться домой, спрашивают о том, как продолжить учебу или работу в Латвии. Появилось ощущение, что они готовы вернуться назад, интерес к Латвии возрос за последнее время. Люди понимают, что грядут изменения. Но еще раз повторюсь, это неофициальные данные", - сказала посол.



Браже также добавила, что у живущих в Великобритании латвийцев пока нет поводов для беспокойств.



"До тех пор, пока Великобритания остается в ЕС, для граждан Латвии ничего не меняется. Об этом ранее заявило и правительство Англии, и Евросоюз. Что будет потом – станет ясно после марта 2019 года, но еще предстоит много дискуссий и обсуждений. Еще два года все остается в таком же порядке, как оно происходит сейчас", - заключила посол.



Напомним, что больше всего из Латвии уехало за границу жителей Латгалии, т.к. в нашем регионе ситуация с работой и уровнем зарплаты самая плачевная в стране. Некоторые из уехавших за последние годы вернулись, однако число таких людей ничтожно мало по сравнению с тем, сколько уехало и возвращаться не собираются, т.к. в другой, более благополучной и стабильной стране, уже налажен быт, взят кредит на собственное жилье, есть семья и работа, потерять которую там не так страшно, как здесь: поддержит государство, да и найти новую работу не так сложно, как в Латвии. Как говорят многие уехавшие в Великобританию жители нашего региона, "там просто легче жить". Относительно Латгалии же больше подходит слово "выживать", не имея никаких надежд на лучшее настоящее или стабильное будущее ( в том числе на достойную старость).