Микропредприятию с уставным капиталом в 1 евро, юридический адрес которого находился в одной из даугавпилсских квартир американская корпорация Google Inc перечислила 23 млн евро, приняв латвийскую фирму за тайваньского производителя компьютерной техники Quanta Computer Inc

Как сообщила De facto LTV, схема мошенничества была крайне простой. Гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас зарегистрировал ООО Quanta Computer Inc с уставным капиталом в 1 евро. А потом он стал вести переписку с американскими компаниями, которые получали компьютеры и комплектующие от тайваньской Quanta Computer Inc. Литовец требовал перевести деньги на счет латвийской фирмы. И схема удалась. За три года подобным путем он получил более 100 млн долларов.



Начальник Управления борьбы с экономическими преступления Госполиции Петерис Бауска подтвердил De facto, что жертвой схемы стала Google Inc. В Латвии уголовный процесс был начат yже в конце 2013 года. Тогда один из латвийских банков заметил, поступление крупных сумм денег на расчетный счет и сообщил об этом. Информацией заинтересовались в полиции и возбудили уголовное дело.



«Было организовано международное сотрудничество. В итоге 23 млн. долларов были признаны преступно нажитыми и возвращены американскому предприятию», — рассказал Петерис Баyска. Уже на следующей неделе Госполиция предполагает отправить собранные ею материалы литовской прокуратуре — именно в Литве было произведено задержание Римашаускаса и его подельника, чье имя пока не раскрывается. Вопрос об их выдаче США решается.