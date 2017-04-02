В Хельсинки на мировом первенстве по фигурному катанию вчера были разыграны медали в мужском одиночном катании. Спустя два года чемпионский титул вернул японец Юдзуру Ханю, и все три призовых места впервые в истории чемпионатов мира остались за азиатскими фигуристами.

17-летний латвиец Денис Васильев после короткого проката шел 14-м. Сегодня в дебюте произвольной программы он допустил ошибку при выполнении каскада, но в целом справился с прокатом и получил от судей достойную оценку — 155,27 — это еще и оказался новый рекорд страны. Кроме того, Васильев обновил персональный и национальный рекорды по сумме программ — 239,00 баллов, что принесло ему в итоге 14-е место, как и год назад. Хотя от занявшего 13-ю итоговую строчку Мориса Квителашвили из Грузии Дениса отделили всего 24 сотых балла.



Тем не менее Васильев завоевал своим выступлением олимпийскую путевку на Игры-2018 и теперь Латвии будет представлена в корейском Пхенчхане двумя фигуристами (днем ранее олимпийскую путевку Латвии в женском одиночном катании принесла Ангелина Кучвальская).