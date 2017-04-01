24 и 25 марта в Риге состоялась ежегодная международная IV Олимпиада Боевых искусств,а также семинар японского мастера Тэтсуи Фуэта.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 11 стран - Латвии, Литвы, Эстонии, России, Беларуси, Италии, Азербайджана, Швеции, Алжира, Польши. Впервые в истории Олимпиады к соревнованиям присоединилась команда из Японии. Более 700 спортсменов показывали свое мастерство в олимпийском каратэ, кикбоксинге, кобудо, ножевом бое и других дисциплинах.



Соревнования проходили на 8 татами. Четыре из них были отведены для каратэ. На этих престижных соревнованиях Даугавпилс представляли спортсмены SOCHIN каратэ клуба (президент С. Иванько).



Результаты даугавпилчан на Олимпиаде следующие:



- Армандс Гросбергс в категории юниоры в кумите завоевал 3 место (бронза).Соревнуясь на татами с мастерами, обладателями черных поясов, для Арманда это хорошее достижение.



- Сергей Кудлис в категории юниоров занял первое место (золото).



- Денис Куранов также не подвел. В кумите у Дениса - 1 место (золото) .



- Вадим Савельев (мини-кадет), выступая в категории КАТА и КУМИТЕ, добился нескольких побед, однако в призеры не попал.



- Николай Романцевич, выступая в Ката, не стал победителем, но после его серьезных травм, выход Николая на татами - уже победа.



Хорошо показал себя Данила Губанов. В поединках, выйдя на татами с гораздо опытными соперниками, показал хорошую технику и скорость, но не стал призером, учитывая небольшой соревновательный опыт.



Параллельно Олимпиаде в спортахалле Саласпилса проходил международный чемпионат Фудзи, где в судейском корпусе оттачивала свои навыки Алиса Иванько. Судейская бригада татами № 5 (где работала Алиса) в конкурсе лучших заняла второе место.



Sochin каратэ клуб выражает благодарность Владимиру Романцевичу (ЕВРО-такси) за помощь по доставке спортсменов в Ригу.

