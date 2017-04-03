Отопительный сезон ежегодно тяжелым бременем ложится на плечи жителей Даугавпилса. Далеко не все в состоянии оплатить данную услугу, поэтому накапливаются долги: как в домохозяйствах, так и у самого поставщика тепла - предприятия "Даугавпилсские теплосети".

На 1 марта 2017 г. долг горожан за потребленную теплоэнергию составлял 3 375 613 евро. В свою очередь на 1 января этого года он был - 3 248 772 евро. Растет задолженность во время отопительного сезона каждый год, немного снижаясь в летний период, когда наиболее сознательные граждане выплачивают свой долг по частям. Однако и это себе могут позволить не все.



Много и часто в последнее время говорилось в городе о "Даугавпилсских теплосетях" и тарифах на тепло. Одни - критикуют, другие - хвалят. Сравнивать тарифы в городах можно сколько угодно, и цифры можно преподнести по - разному. Спекуляции статистическими и другими данными у нас популярны. Однако не лишне было бы соотнести затраты на оплату счетов за тепло (и коммунальные услуги в целом) с доходами горожан, а они, как известно, самые низкие в Латвии. И если разница в тарифах не так уж велика, то вот разница в средних зарплатах огромна. Соответственно, после оплаты счетов у жителей столицы, например, еще остается хоть что-то на жизнь, а вот у даугавпилчан, особенно получающих минимальную заработную плату или такую же крошечную пенсию, на жизнь на целый месяц едва ли останется 100 евро. И рассказы местных СМИ о том, как на самом деле у нас все дешево по сравнению с другими городами тут не помогут.