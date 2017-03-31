Продовольственная и ветеринарная служба (ПВС) предупреждает, что приступает к усиленным проверкам торговых точек, продающих свежие овощи и фрукты. Особое внимание будет обращаться на страну происхождения продуктов и товарно-транспортные накладные на них.

Всего в весенне-летний сезон 2016 года ПВС проверила 2216 предприятий, занимающихся торговлей свежими овощами и фруктами. У 15% были обнаружены различные нарушения. Часто импортные овощи выдают за местные. Характерно это и для Даугавпилса. От торговцев часто можно услышать о местной черешне, выдают за латвийскую часто и польскую клубнику. То же самое происходит и с помидорами и болгарским перцем. Поэтому ПВС предупреждает потребителей, что на ценниках должна быть указана страна происхождения товара. И в начале сезона местные овощи и фрукты обычно всегда стоят дороже привозных.