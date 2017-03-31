Компания Latvijas Dzelzceļš готовит заявку в Еврокомиссию на получение финансирования первого этапа проекта электрификации железнодорожных линий из Резекне и Даугавпилса в Ригу.

Ранее Кабинет министров принял решение о том, что весь масштабный проект электрификации латвийских железных дорог будет начат именно сэтого участка - в направлении от Даугавпилса и Резекне к Риге. Общие издержки по проекту могут достичь 1,3 млрд евро, первый этап обойдется в 519 миллионов.

Из Фонда кохезии ЕС Латвия может получить на эти цели 347 млн евро, и при электрификации ж/д линии из Латгалии в Ригу государству нужно будет изыскать софинансирование в объеме 172 млн евро.