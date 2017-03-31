Вчера в Сейме Латвии с отчетом за 2016 год выступал правозащитник Юрис Янсонс. Его речь была посвящена ситуации в области соблюдения прав человека в Латвии. Определенные достижения были сделаны, однако, в целом, ситуация выглядит весьма плачевно.

Практически, нет ни одной сферы социальной жизни, где бы не нарушались права человека. Это и здравоохранение, и социальная помощь, права детей на начальное образование и защиту от насилия. Правозащитник привел такую цифру - в Латвии на различные пособия, которые направлены на поддержку прожиточного минимума, выделяется 0,1% от ВВП. В среднем по Евросоюзу этот показатель составляет 0,5% от ВВП.



Одним из эпизодов работы бюро правозащитника в Латвии в прошлом году стала история с социальным центром "Калкуны". Правозащитник рассказал о ней в Сейме, упомянув об активной деятельности бюро по предотвращению ущемления прав детей со стороны различных государственных и муниципальных организаций.



Из центра "Калкуны" правозащитник, как он отметил в докладе, получил множество заявлений в прошлом году, в связи с планами закрыть филиал "Калкуны" Центра государственной социальной опеки в Латгалии в рамках плана деинституционализации. Министерство благосостояния, продолжая вводить услуги, возложенные на общественность, планировало прервать работу нескольких подобных филиалов, в которых содержатся сироты, дети, оставшиеся без родителей в возрасте до двух лет, а также дети-инвалиды в возрасте до 18 лет. До 1 сентября 2019 года планировалось закрыть "Калкуны". Учитывая, что прозвучала информация о перемещении детей из "Калкун" в рижский филиал "Балдоне" (более чем за 250 километров), бюро правозащитника уделило усиленное внимание этой ситуации, поскольку перемещение детей из одной институции в другую не может являться мероприятием по деинституционализации.



Как отмечает правозащитник, в результате сотрудничества министра благосостояния Яниса Рейрса, депутатов Даугавпилсской краевой думы и Даугавпилсской думы, в сентябре 2016 года было достигнуто концептуальное соглашение и подписан протокол о намерениях о развитии социальных услуг в Даугавпилсе и крае, а также о дальнейшем развитии филиала "Калкуны". Протокол предусматривает до 30 июня 2017 года в рамках плана деинституционализации разработать возможности развития филиала. До этого момента решение министерства благосостояния о закрытии центра было отозвано. Остается надеяться, что отсроченное решение не является политическим и никак не связано с выборами, и что после них социальный центр «Калкуны» благополучно продолжит свою работу.