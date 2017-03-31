Явка избирателей на выборы самоуправлений будет аналогичной 2013 году - 40% - 50%, заявил в передаче телеканала LNT «900 секунд» председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнис Цимдарс.

Это достаточно адекватный показатель, считает он. На выборах самоуправлений явка избирателей ниже, чем на парламентских или на референдуме о государственном языке.



В предыдущих выборах в самоуправления в 2013 году приняли участие 45,99% граждан, обладающих правом голоса.



Согласно данным ЦИК, в Даугавпилсе 94049 жителей, из которых право голосовать на выборах в самоуправление имеют 58 755 даугавпилчан. В свою очередь в Даугавпилсском крае из 23 924 населения голосовать могут 17 161 жителей.