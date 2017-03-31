Главный тренер сборной Латвии по хоккею канадец Боб Хартли является одним из кандидатов на пост наставника рижского "Динамо". Об этом газете "Dienas Bizness" сообщил президент Латвийской Федерации хоккея Айгарс Калвитис.

Обладатель Кубка Стэнли-2001 канадец Хартли был утвержден главным тренером сборной Латвии в декабре прошлого года. Первые матчи под его руководством национальная команда проведет 1-2 апреля, когда в Риге примет олимпийскую сборную России. Эти матчи являются контрольными во время подготовки к ЧМ-2017.



Калвитису принадлежит около 10 процентов акций команды "Динамо" (Рига). По его словам, Хартли рассматривается среди претендентов на пост наставника "Динамо" на следующий сезон. В сезоне-16/17 рижане в чемпионате КХЛ выступали под руководством Нормунда Сейейса, который раньше являлся генеральным менеджером, но заняли в итоге предпоследнее место в лиге.

Круг потенциальных претендентов достаточно широк, среди них есть и Хартли. В его случае надо учитывать, что специалисты такого калибра востребованы и ими не разбрасываются. Кроме того, надо принимать во внимание, что тренеры высокого уровня стоят недешево. Поскольку подготовку к новому сезону КХЛ "Динамо" начнет в июле, до 15 июня вопрос с главным тренером нужно прояснить", — сказал Калвитис.



"Возлагаю надежды на Даугавпилс, где есть все предпосылки для команды высшей лиги", — заметил президент LHF, напомнив, что на следующей неделе в Даугавпилсе пройдут два товарищеских матча между сборными Латвии и Беларуси. "Это второй по величине город Латвии, в нем функционирует арена с искусственным льдом, есть детские и юношеские хоккейные команды, но сейчас нет команды в высшей лиге. Матчи сборной Латвии в Даугавпилсе можно считать популяризацией хоккея в Латгалии, хотя такие игры финансово выгоднее проводить в "Арене Рига", где можно продать больше билетов, чем на арене в Даугавпилсе. Эту традицию продолжим: хоккей высокого уровня почти не видят в регионах", — сказал Калвитис.