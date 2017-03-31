Даугавпилсское самоуправление сообщает о том, что начата работа над территориальным планом развития Даугавпилса до 2031-го года. Упоминается и о том, что развиваются промышленные зоны и территория в Стропах.

Одновременно готовятся планы на перспективу. Фирма «Reģionālie projekti» разрабатывает территориальный план на 12 лет. Это главный документ, который лежит в основе решений думы. До 3 июля в департаменте городского планирования и строительства принимают предложения горожан о том, что необходимо внести в территориальных план развития. Свои предложения можно присылать также по электронному адресу planojums@daugavpils.lv. или приносить анкету в информационное бюро думы.