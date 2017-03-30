Уже 6 апреля в 10.00 компания "Maxima Latvija" откроет после реконструкции магазин "Maxima XX" в Даугавпилсе на ул. Циетокшня, 60. В реконструкцию магазина были вложены 2, 4 млн. евро.
Напомним, что работы в здании магазина были начаты в январе. В ходе реконструкции были заменены полы, освещение, заменены полки, холодильники и морозилки, а также другое необходимое оборудование.
После ремонта торговая площадь магазина "Максима" увеличилась на 300 кв.м. , а количество других фирм, торгующих в этом здании уменьшено. Теперь там свои услуги будут предлагать только "Euro aptieka", ювелирный магазин "585" и телекоммуникационная компания "Bite". В торговом центре также для удобства покупателей установлены три банкомата.
В день открытия в 10.00 клиентов будут ждать приятные сюрпризы. В частности с музыкальным приветом выступит Иво Грислиньш-Грислис, а для детей будут проведены различные творческие мастерские.
После ремонта торговая площадь магазина "Максима" увеличилась на 300 кв.м. , а количество других фирм, торгующих в этом здании уменьшено. Теперь там свои услуги будут предлагать только "Euro aptieka", ювелирный магазин "585" и телекоммуникационная компания "Bite". В торговом центре также для удобства покупателей установлены три банкомата.
В день открытия в 10.00 клиентов будут ждать приятные сюрпризы. В частности с музыкальным приветом выступит Иво Грислиньш-Грислис, а для детей будут проведены различные творческие мастерские.
Зачет!
А максима когда первый раз открылась, кто у самых дверей плотной стеной стоял за час до открытия? Пенсионеры! Я понимаю, что скидки в деньоткрытия, это важно для них. Но некоторые их них готовы за эти скидки топтать всех и вся. И это правда.