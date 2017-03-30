Lursoft провел обширное исследование предприятий, учрежденных самоуправлениями по всей Латвии. Были собраны данные за 2015 год со всех 119 муниципалитетов страны. По многим показателям, в общелатвийские рейтинги вошли и даугавпилсские муниципальные предприятия.



Предприятия самоуправлений по большей части учреждаются с целью оказания местным жителям коммунальных услуг. Однако, среди 326 муниципальных предприятий страны находятся удивительные компании, такие, как, например, фирмы, занимающиеся подготовкой телепрограмм, оказанием услуг стоматологии и строительством.



Даугавпилс расположился среди самоуправлений с самым большим количеством муниципальных предприятий. Здесь их 14. Столько же - в Лиепае. Больше - только в Риге - 18. Интересно, что в 18 самоуправлениях Латвии вообще нет муниципальных предприятий. Например, в Царникавской волости, руководитель которой Дайга Юревича однажды заметила, что не видит смысла учреждать предприятия самоуправления, вкладывать туда деньги самоуправления, чтобы потом покупать его же услуги с заложенной в цену прибылью. "Чисто теоретически, везде в Латвии, где есть подобные предприятия, созданные для ведения функций самоуправления, жители переплачивают проценты прибыли", - отмечает она.



После кризиса 2009 года, оборот предприятий самоуправлений Латвии показывает рост. На протяжении последних пяти лет суммарный оборот увеличился на треть и к 2015 году достиг 828 милллионов евро. Половину от этой суммы составляет оборот 10 крупнейших предприятий самоуправлений Латвии, среди которых есть и Даугавпилсская региональная больница (21 млн. евро).



В списке пяти самых прибыльных предприятий самоуправлений Латвии в 2015 году лидирует Rīgas ūdens (прибыль за год 5,39 млн. евро). Даугавпилсские теплосети занимают пятое место в топе. Их прибыль в 2015 году составила за год 0,72 миллиона евро, увеличившись за год на 137%. (Вот эта прибыль, перефразируя слова главы Царникавского края, и есть переплаченные жителями Даугавпилса деньги за тепло. Тут еще нельзя не вспомнить, что производство 52% тепла предприятие отдало "на откуп" частным компаниям, то есть, величину переплаченной за тепло прибыли следует, скорее всего, удвоить).



В свою очередь, с убытками в 2015 году работали 159 предприятий самоуправлений, и самые большие убытки в Латвии были зафиксированы у Даугавпилсской региональной больницы. По данным Lursoft, больница уже пять лет работает с убытками, а в 2015-м они превысили 1 миллион евро.



Крупнейшими работодателями являются рижские предприятия, но среди них разместилась и та же Даугавпилсская региональная больница, где в 2014 году работал 1431 человек, а в 2015 году - на 63 больше. К сожалению, врачей в больнице не хватает, а значит, видимо, увеличивается обслуживающий и административный персонал. 5,99 миллиона евро заплатила больница в бюджет государства в виде налогов.



Нужны или нет предприятия самоуправления - вопрос. Негативно об их деятельности отзываются не только предприниматели, но и госструктуры. Так, председатель Совета по конкуренции Скайдрите Абрама рассказывает, что происходит, когда самоуправления входят в рынок, на котором уже есть конкуренция: "Происходит передел рынка, поскольку там, куда входит самоуправление, местным частным коммерсантам уже нет места. Они уходят с рынка. Их работники остаются без работы. Последствия - работы здесь не будет".



Может, 14 предприятий, созданных Даугавпилсской думой (не считая еще большего количества "дружеских" структур) - и есть одна из основных причин безработицы в Даугавпилсе?