Министерство охраны среды и регионального развития решило перечислить 13 563 евро девяти самоуправлениям на покрытие расходов на похороны умерших жителей, чья личность не установлена, сообщил портал nra.lv.

Министерство получило информацию от Рижского, Даугавпилсского, Екабпилсского, Лиепайского, Икшкильского, Олайнского, Приекульского, Саулкрастского и Стопиньского самоуправлений о затратах на захоронение неопознанных лиц за 2016 год. Данные расходы считаются непредвиденными, поэтому министерство приняло решение выделить самоуправлениям средства.



Рижская дума в итоге получит - 10 544 евро, Даугавпилс - 827 евро, Екабпилс - 244, Лиепая - 287, Икшкиле - 275, Олайне - 430, Приекуле - 150, Саулкрасты - 646, Стопини - 160 евро.



Отметим, что в такие похороны входят только гроб, могильная яма, подготовка и транспортировка покойного на кладбище и табличка с надписью, о том, что здесь покоится неизвестный.