Сегодня на ул. Виестура возле Центральной поликлиники начались дорожные работы. На данном участке будет построена третья полоса для движения.

Она будет предусмотрена для разворота транспорта, едущего от поликлиники в сторону центра города. Работы проводит фирма «Labiekārtošana-D». Завершить работы планируется в апреле. Во время работ данный участок нужно будет объезжать. Водителей просят внимательно следить за знаками.