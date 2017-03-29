Сегодня на ул. Виестура возле Центральной поликлиники начались дорожные работы. На данном участке будет построена третья полоса для движения.
Она будет предусмотрена для разворота транспорта, едущего от поликлиники в сторону центра города. Работы проводит фирма «Labiekārtošana-D». Завершить работы планируется в апреле. Во время работ данный участок нужно будет объезжать. Водителей просят внимательно следить за знаками.
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