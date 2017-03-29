Как сообщает издание "Diena" в номере газеты от 29 марта, предприниматель Я. Сприновскис в понедельник, 27 марта, подал в Генпрокуратуру письменное свидетельство, в котором утверждает, что нынешний мэр Даугавпилса Я. Лачплесис, в сентябре 2009 года просил у него 200 000 латов за снятие с поста мэра Рихарда Эйгима. По словам Сприновскиса, место градоначальника должен был занять Я. Лачплесис. Как уже в ходе расследования ранее писала газета "Diena", это, вероятно, было связано с противоправными действиями на предприятии "Даугавпилсские теплосети", где планировалось обеспечить особенно благоприятные условия для отдельных бизнесменов, чтобы перенять городскую систему теплоснабжения и получать с этого прибыли.

Необоснованную благосклонность предприятия к отдельным предпринимателям вcкрыл и Госконтроль во время ревизии. В частности, были установлены нарушения в договорах и закупочных процедурах.



Основываясь на выводе Госконтроля, в Генпрокуратуру поступило заявление о возможных преступных деяниях должностных лиц в Даугавпилсской думе и на предприятии "Даугавпилсские теплосети". В результате прокуратура отменила принятое ранее решение KNAB об отказе в возбуждении уголовного дела, и отправила в KNAB дополнительные материалы для проведения проверки.



Госконтроль сделал вывод, что предприятие Daugavpils siltumtīkli заключило 6 договоров с коммерсантами о строительстве источников производства энергии и о покупке тепла, постепенно снижая объём произведённой самостоятельно теплоэнергии и увеличив зависимость от частных производителей. Объём произведённой предприятием Daugavpils siltumtīkli самостоятельно теплоэнергии с 2012 до 2015 год снизилась до 48%. И эти действия также были согласованы с Даугавпилсской думой.