Недавно в Даугавпилсе с большим успехом прошла выставка «AUTO-2017», организованная теле-радиокомпанией Alise Plus. Несколькими неделями ранее весну в Даугавпилсе открыла выставка красоты «Daugavpils Beauty». Пришел черед третьей выставки - “Daugavpils Būve”, подготовка которой уже идет полным ходом.





Ежегодно выставка для дома и сада “Daugavpils Būve” привлекает все больше компаний. Если в первый год в ней приняли участие около 60 компаний, то в прошлом году их уже было более 75. Растет также и количество посетителей. Приятным отличием выставки “Daugavpils Būve-2017” станет то, что для посетителей в этом выставочном сезоне мероприятие будет бесплатным.



В этом году выставка “Daugavpils Būve-2017” пройдет с 19 по 21 мая.



Организаторы приглашают компании принять участие в выставке позвонив по номеру телефона 26103523 или прислав заявку на участие по электронной почте daugavpilsbuve@inbox.lv.



За ходом подготовки к выставке “Daugavpils Būve-2017” можно следить на официальной странице выставке в Facebook В этом году международная выставка для дома и сада пройдет в Даугавпилсе уже в третий раз. Предыдущий опыт показал, что интерес к тематике выставки со стороны горожан и гостей города очень высок, ведь это не только возможность ознакомиться с новинками в области ремонта и строительства, благоустройства дома и сада, получить профессиональные консультации специалистов, но и возможность поучаствовать в мастер-классах и приобрести товары по крайне выгодным выставочным ценам. К тому же, выставка "Būve" — это единственная выставка в Латгалии, предоставляющая возможность производителям напрямую пообщаться с клиентам.Ежегодно выставка для дома и сада “Daugavpils Būve” привлекает все больше компаний. Если в первый год в ней приняли участие около 60 компаний, то в прошлом году их уже было более 75. Растет также и количество посетителей. Приятным отличием выставки “Daugavpils Būve-2017” станет то, что для посетителей в этом выставочном сезонеВ этом году выставка “Daugavpils Būve-2017” пройдет с 19 по 21 мая.Организаторы приглашают компании принять участие в выставке позвонив по номеру телефонаили прислав заявку на участие по электронной почте daugavpilsbuve@inbox.lv.За ходом подготовки к выставке “Daugavpils Būve-2017” можно следить на официальной странице выставке в Facebook https://www.facebook.com/Daugavpils-B%C5%ABve-1385459334815489/?fref=ts