Международная хайтек-компания Quanta Computer Inc. (Тайвань) официально подтвердила ранее опубликованную Rus.Lsm.lv информацию о том, что ее имя использовалось мошенником. Через латвийское предприятие с основным капиталом в 1 (один) евро тот обманул американские IT-компании более чем на 100 млн долларов. Схема, придуманная этим «котом в сапогах», заключалась в том, что даугавпилсская фирма Quanta Computer Inc. SIA выставляла американцам счета от имени тайваньского производителя. И получала оплату по ним.

Представитель тайваньской Quanta Кэрол Ху заявила Reuters, что компания финансово не пострадала, но инцидент явно «неудачный».



Жертвами фишинга стали две крупныx американских корпорации. Обе они имели обширные и регулярные деловые отношения с настоящей Quanta Computer Inc, закупая у нее услуги и товары. Официально они пока не называются, но в контексте этого дела упоминаются Amazon и Facebook.



Quanta, чья капитализация оценивается примерно в 8,4 млрд долларов США, является поставщиком серверов, комплектующиx для лэптопов и другого оборудования для крупных технологических компаний. Она также участвует в Open Compute Project — инициативе, разработанной Facebook для обмена технологиями проектирования серверов. В 2011 году Amazon передала сборку своего планшета Kindle Fire в компанию Quanta. Представители Amazon и Facebook пока не комментируют, стали ли они возможными жертвами мошеннической схемы.



Rus.Lsm.lv уже писал, что, согласно выдвинутым ФБР обвинениям, инициатором всей схемы был 48-летний гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас. По выдвинутому властями США обвинению в мошенничестве отмывке денег он был арестован в Литве. Согласно Reuters, вчера он через своего адвоката подтвердил, что действительно являлся владельцем латвийской компании с практически тем же названием, что и тайваньская Quanta, с 2013 по 2016 год — в период, когда и произошло мошенничество, согласно обвинительному заключению.



«Римашаускас действительно купил латвийскую компанию, потому что он собирался развивать бизнес», — сообщил Reuters по электронной почте адвокат Линас Купрушевичюс.



Его подзащитный отрицает свою вину. По словам Купрушевичюса, Римашаускас по профессии — инженер-строитель и до ареста работал в строительном бизнесе в Литве. Запрос от США о его выдаче ожидается в конце мая, сообщила литовская прокуратура.



Как уже писал Rus.Lsm.lv, Римашаускас зарегистрировал Quanta Computer Inc.SIA с юридическим адресом на квартире в Даугавпилсе и основным капиталом в один евро. По данным ФБР, он отправлял служащим обеих американских компаний электронные письма, в которых представлялся сотрудником или агентом настоящей Quanta Computer Inc. Платежи поступали на счета латвийской Quanta Computer Inc SIA и оттуда сразу же разбрасывались по другим контролируемым Римашаyскасом, но уже не связанным с латвийской фирмой счетам — в Латвии, на Кипре, в Словакии, Литве, Венгрии и Гонгконге.



Латвийские банки (их названия пока не упоминаются) исправно обслуживали эти перечисления. Служба госдоходов (согласно Регистру предприятий, Quanta Computer Inc.SIA из года в год сообщала о нулевом обороте) в 2015 году наложила запрет на продажу и реорганизацию компании, однако вскоре сняла его.