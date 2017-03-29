24 марта 2017 года в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) прошел литературный вечер, посвященный 110-летию со дня рождения белорусской писательницы, поэтессы, фольклористки Валентины Козловской и приуроченный к Международному дню театра. Зрители открыли для себя новое имя в белорусской литературе межвоенной Латвии и увидели премьеру спектакля «У калядны вечар» в постановке театральной студии «Паўлінка». На следующий день, 25 марта, Латвия вспоминала жертв репрессий, среди которых оказалась и русская Валентина Козловская, которая на латвийской земле стала белорусской писательницей, а вечный покой нашла в белорусской земле как латвийская шпионка... Посмертно реабилитирована.

Кто такая Валентина Козловская? На этот вопрос вряд ли ответит большинство белорусов, поскольку имя талантливой писательницы и поэтессы В.Козловской, писавшей на белоруссом языке в 1920-е годы в Латвии, было известно лишь узкому кругу краеведов, а читательская аудитория открыла ее для себя лишь недавно. В 2016 году в Минске вышла в свет книга «Пятро Сакол. Валянціна Казлоўская. Выбраныя творы», составителями которой являются писатель Михась Козловский и поэт Сергей Понизник, много лет несущие миссию возвращения имен незаслуженно забытых белорусских литераторов.

Валентина Козловская (Лясная Кветка) – уроженка Латвии. Училась в русской школе в Лудзе, которую затем преобразовали в белорусскую гимназию. В гимназии Валентина увлеклась белорусской культурой, включилась в национальное движение, собирала фольклор, начала писать стихи и прозу на белорусском языке. Когда Лудзенскую гимназию закрыли, Валентина Козловская продолжила учебу в Даугавпилсской государственной белорусской гимназии, которую закончила через год в 1926 году. В Риге училась на учительских курсах. В возрасте 20 лет В.Козловская переехала из Латвии в Беларусь, поступила в Минский медицинский институт, и затем работала врачом. Жизнь Валентины Герасимовны Козловской была трагически талантливой и короткой – вспыхнула, озарила литературный небосвод и в 30 лет ушла в небытие…

Стихи В.Козловской публиковались в изданиях межвоенной Латвии: в сборнике «Першы крок», в журналах «Ластаўка», «Школьная праца» и «Беларуская школа ў Латвіі», в газете «Голас беларуса». Пробовала себя Валентина Козловская и как переводчик. До наших дней дошло стихотворение Райниса, переведенное ею на белорусский язык – «Дзецям цемры».

Спектакль по рассказу “У калядны вечар” на вечере представила театральная студия «Паўлінка» (руководитель Инесса Козловская). Атмосферу праздника помог прочувствовать ансамбль «Пралески». На 15 минут зрители оказались в белорусской деревне, где девушки мечтали о замужестве и гадали на счастье. Роли исполняли: Михась – Евгений Васюкевич, Гэлька – Инесса Козловская, Кася – Арина Сунопля, Марыся – Анна Семенова. Наградой самодеятельным артистам стали щедрые аплодисменты зрителей.

На вечере также прозвучали стихи Валентины Козловской. Поэт, член Союза писателей Беларуси Станислав Володько посвятил В.Козловской стихотворение “Лясная Кветка”.

Закрывая литературно-театральный вечер памяти Валентины Козловской, руководитель Центра белорусской культуры Жанна Романовская процитировала строки стихотворения народного поэта Беларуси Нила Гилевича, посвященного забытым литераторам:

“Мы вернем мужна і без слёз,

Іх душы з небыцця.”