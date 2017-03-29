В редакцию портала Nasha.lv пришло письмо следующего содержания.

- Городская дума хочет сдать в аренду землю в Стропах, в лесопарке, площадью 13180 кв.метров, на 5 лет за 36 евро в год! Победить должна фирма SIA Lazko. SIA Lazko записана на мужа няни и помощницы Елены Панкевич!



Информатор, чье имя редакция по понятным причинам не разглашает, просит осветить имеющуюся информацию.



На сайте самоуправления Даугавпилса действительно размещена информация об аукционе на право аренды земельного участка на пересечении улиц Дзинтару и Кокнесес. Участок, общей площадью 13180 m2 предусмотрен для обустройства территории для занятий спортом и активного отдыха. Начальная цена годовой аренды земельного участка на аукционе - 36 евро. Шаг аукциона составляет 200 евро.



Для участия в аукционе желающие должны подать заявку до 16:00 5 апреля в Даугавпилсскую думу (каб.№7), оформив необходимые документы и уплатив гарантийную сумму в размере 120 евро.



Аукцион состоится 7 апреля в 14:00 в конференц-зале Даугавпилсской думы по адресу ул.Кр.Валдемара,1.



Редакция портала благодарит жителей за активность и проявленную бдительность. Мы будем следить за ходом аукциона и проинформируем общественность о его результатах по завершению, а также о сумме аренды участка земли в Стропском лесопарке.



Редакция портала Nasha.lv неоднократно писала о сомнительных закупках, конкурсах и покупках Даугавпилсской думы, которые вызывают множество вопросов. При этом, задав вопрос председателю самоуправления, не смущает ли его, что в последнее время часть конкурсов выигрывают компании без опыта, которые тем или иным образом связаны с приближенным к думе СМИ, Янис Лачплесис уклончиво ответил: «Мы не проверяем списки владельцев фирм и их структуру».



Напомним, 8 марта городская дума заключила договор с фирмой «Vaveļ» на сумму более 115 тысяч евро на строительство трех детских площадок. Информация о том, что в конкурсе победит фирма «Vaveļ» редакции сообщили неравнодушные жители города еще за месяц до объявления результатов конкурса. Данная информация была озвучена в программе «Игры престолов» в начале февраля. Спустя месяц были объявлены результаты, которые полностью подтвердили полученную информацию. Построить три детские площадки дума доверила компании, профильной деятельностью которой, по данным Lursoft, является электроинсталляция. Предприятием руководит Илона Артимович, супруга главного инженера по телекоммуникациям фирмы Dautkom — Романа Артимовича, который является прокуристом фирмы «Vaveļ» с правом единолично представлять компанию.