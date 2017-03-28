Бедность и вынужденная экономия средств заставляет жителей все чаще покупать не качественные китайские товары в интернете. Как известно, разница в цене иногда просто колоссальная.

Ввиду того, что Латгалия - самый бедный регион Латвии, и средние зарплаты здесь отстают от средних в Риге в два раза, жители на многом стараются экономить, в том числе на одежде, обуви и предметах быта. По данным опроса , проведенного DPD в сотрудничестве с Kantar TNS, наиболее популярным среди латвийцев является интернет-магазин “AliExpress” (22%), на втором месте - “E-bay” (15%), третье место принадлежит местному порталу “220.lv” (11%). Жители чаще всего покупали одежду и аксессуары, а также товары для красоты и здоровья и электронику.



Товары, заказанные из Китая, зачастую значительно дешевле их аналогов в Латвии, привезенных из других стран, однако и китайское качество оставляет желать лучшего. Частенько полученный в итоге товар сильно отличается от картинки в интернете, где выглядит более качественным. Да и в описании товара китайцы нередко указывают неверную информацию (в основном это касается технических характеристик техники). Тем не менее, многие жители делают выбор в пользу более низкой цены, а не качества, из-за элементарной нехватки средств.