Территориями высокого риска, где дети могут получить оплаченную государством прививку против клещевого энцефалита, признаны в этом году 27 краев Латвии, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Как рассказала представитель проекта "Распознай клещевой энфефалит" Даце Плато, по сравнению с прошлым годом к списку территорий добавлен Гулбенский край, где заболеваемость достигла 32 случаев на 100 тыс. населения.



Оплаченной государством вакцинации подлежат 34,2 тыс. детей в возрасте от года до 18 лет с местом жительства в Алсунгском, Павилостском, Вентспилсском, Кулдигском, Паргауйском, Энгурском, Дундагском, Коценском, Лубанском, Вайнёдском, Руцавском, Скрундском, Кандавском, Аматском, Балдонском, Талсинском, Варкавском, Мерсрагском, Айзпутском, Сейском, Ругайском, Приекульском, Дурбском, Малпилском, Гробиньском, Гулбенском и Ройском краях. Даугавпилсский край в этот список не вошел. Родители, желающие привить ребенка от клещевого энцефалита, должны это делать за свой счет. Исключение составляю дети-сироты. На всей территории Латвии дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей получают бесплатную прививку от энцефалита.