В связи с техническими поправками в положении о конкурсе на строительство новой трамвайной линии в Даугавпилсе срок подачи предложений от фирм претендентов продлен до 13 апреля.

Напомним, что в городе планируется построить участок трамвайной линии "Ул.18 Новембра - ул. Веселибас - пос. Стропы". Срок исполнения строительных работ - 20 месяцев с момента заключения договора.



Предусмотренное финансирование из структурных фондов ЕС на данный проект составляет 13 000 000 евро.