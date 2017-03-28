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В ДАУГАВПИЛСЕ
Народные новости от 28 марта
(1)
28.03.2017 06:05 | Автор: nasha.lv
Фото: коллаж nasha.lv
28 марта в эфир радиостанции Alise Plus вышел новый выпуск программы "Народные новости".
Программа доступна в аудио записи эфира.
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Комментарии
(0-10/1)
Кстати,
28.03.2017 07:57
4
2
программу следует переименовать: "Будни Даугавпилса"
Руководство города продолжает заниматься личными проблемами, набивая карманы, игнорируя проблемы горожан.
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Руководство города продолжает заниматься личными проблемами, набивая карманы, игнорируя проблемы горожан.