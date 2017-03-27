Центр Даугавпилса украшают красивые старинные здания, делая эти кварталы привлекательными для гостей города. Приятно пройтись по таким улицам и вдохнуть немного истории. Однако не все так просто. Многие старые дома в нашем городе давно требуют ремонта, однако из-за нехватки средств реновация не проводится. Дома, как следствие, год от года ветшают и потихоньку разваливаются.

В конце прошлой недели у здания на ул. Циетокшня, 20 прямо на тротуар упала часть карниза. Упавшие кирпичи убрали, опасное место огородили. Специалисты ПЖКХ здание осмотрят. Напомним, что это не первый случай, когда из старых домов выпадают кирпичи или падают небольшие фрагменты внешнего декора здания. Однако обстоятельно проблемой ветхих зданий в городе за эти годы никто не занимался. Многие из таких домов (довоенной и послевоенной постройки) требуют не только реновации фасада, но и полной реконструкции внутри, т.к. перекрытия тоже не вечны, и рано или поздно дома начнут просто падать людям на головы. Часть таких домов находится в частной собственности, и у хозяев не всегда есть средства на капитальный ремонт и полную реконструкцию зданий. Самоуправление частные дома тоже не ремонтирует. Ситуация в итоге тупиковая.



Жителям же пока остается только пожелать соблюдать осторожность, проходя мимо старинных зданий в городе.